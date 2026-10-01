







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは30日、ブライト健太外野手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



ブライトは、2021年ドラフト1位で上武大から中日に入団。ルーキーイヤーの2022年は一軍出場がなかったものの、プロ2年目の2023年4月5日の東京ヤクルトスワローズ戦で一軍初出場を果たした。



同年は33試合に出場し、打率.241、4打点を記録。翌2024年には、8月24日の読売ジャイアンツ戦でプロ初本塁打を放つなど、35試合出場で打率.239、2本塁打、3打点という成績を残した。



プロ4年目の昨季は自己最多となる83試合に出場。139打数36安打、打率.259、3本塁打、20打点を記録し、10二塁打、2三塁打を放つなど長打力の片りんを見せた。



しかし迎えたプロ5年目の今季は開幕を二軍で迎えると、一軍出場はわずか5試合。14打数1安打、打率.071、0本塁打、0打点と結果を残すことができなかった。



ファームでも15試合の出場にとどまり、48打数11安打、打率.229、2本塁打、7打点という成績だった。



プロ通算では一軍156試合に出場し、257打数62安打、打率.241、5本塁打、27打点。10二塁打、4三塁打を記録した。



中日は同日、ブライトのほか辻本倫太郎内野手にも来季の選手契約を結ばないことを通知している。



















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