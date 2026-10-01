阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの佐藤輝明は30日、阪神甲子園球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・三塁」でスタメン出場。8回の第4打席で、今季38号となる2ラン本塁打を放った。



阪神が3－0とリードして迎えた8回裏。1死一塁の場面で、佐藤の第4打席が回ってきた。ヤクルトのマウンドには3番手の清水昇。



その初球だった。134キロのカットボールを佐藤が振り抜くと、低く鋭い打球が右翼スタンドへ一直線。今季38号となる2ラン本塁打となり、阪神が5－0とリードを広げた。



打球速度183キロ、角度21度、飛距離116メートルという低弾道弾。佐藤の圧倒的なパワーが詰まった一発となった。



この本塁打で今季102打点とし、昨季記録した自己最多に並んだ。本塁打はリーグ2位の同僚・森下翔太に3本差をつける38本。打率でもリーグトップを走っており、1986年のランディ・バース以来となる球団史上2人目の三冠王も視野に入っている。



佐藤はこの試合、2打数1安打1本塁打2打点2四球。2回の第1打席は中飛に倒れたものの、4回、6回には四球を選び、8回に豪快な一発を放った。



試合は阪神が2回に大山悠輔の19号ソロで先制。3回には森下の適時二塁打で1点を追加すると、7回には先発の髙橋遥人が自ら適時打を放って3－0とした。



8回に主砲の一発でさらにリードを広げ、阪神が5－0で快勝。優勝へのマジックを「3」に減らした。































【動画】圧巻の打球速度、三冠王目指す佐藤輝明の第38号弾



DAZNベースボールの公式Xより













三冠王へ視界良好



圧巻の打球速度

佐藤輝明が38号ホームラン



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【了】