







村上宗隆 最新情報



シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆は30日（日本時間10月1日）、ダイキン・パークで行われたヒューストン・アストロズとのALワイルドカードシリーズ第2戦に「4番・一塁」でスタメン出場。チームは7－3で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。



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前日の第1戦を6－3で制していたホワイトソックスは、初回から打線がつながり一挙4点を先制。1点差に迫られた6回にはチェイス・マイドロスが3ランを放ち、7－3と再びリードを広げた。



その後は救援陣がアストロズ打線に得点を許さず、4点のリードを守って試合終了。2連勝でワイルドカードシリーズ突破を決め、2005年のワールドシリーズ以来、21年ぶりとなるポストシーズンのシリーズ勝利を飾った。



村上はこの試合、5打数無安打3三振。バットで勝利に貢献することはできなかったものの、一塁守備で最後まで勝利の瞬間を見届けた。



試合後にはクラブハウスでシャンパンファイトが行われ、村上もゴーグルを装着して歓喜の輪へ。両手に持った缶を振り回して喜びを爆発させると、自ら頭からビールを浴びる場面もあった。



MLB公式Xも村上が祝福する様子を公開し、「Party is just starting for Munetaka Murakami（村上宗隆のパーティーは始まったばかり）」と紹介。メジャー1年目で迎えたポストシーズンで、次なるステージへの進出をチームメートと喜んだ。



村上は第1戦では先制犠飛でポストシーズン初打点を挙げると、7回には左前打を放ち、ポストシーズン初安打も記録。ホワイトソックスは6－3で勝利し、シリーズ突破へ王手をかけていた。



21年ぶりにポストシーズンのシリーズを突破したホワイトソックスは、地区シリーズでア・リーグ中地区王者のクリーブランド・ガーディアンズと対戦する。

































【動画】「パーティーは始まったばかり」、村上宗隆が歓喜のシャンパンファイト

MLB の公式Xより













Party is just starting for Munetaka Murakami 🍾

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