「守護神と言い切れない」ドジャース・佐々木朗希の起用法についてロバー…

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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、ポストシーズンでリリーフ起用となる可能性が強まっている。デーブ・ロバーツ監督は固定の9回担当とはしていないものの、今後の投球内容次第では守護神候補にもなり得るとの考えを示した。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が9月28日（日本時間29日）に報じている。



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佐々木はアンディ・パヘス外野手らとともに負傷者リスト（IL）から復帰したが、先発ローテーションには戻らず、レギュラーシーズン最終週はリリーフとしてポストシーズンでの役割を模索した。



ロバーツ監督は、復帰後の佐々木について複数イニングを任せる可能性も示している。イニングの頭から登板させ、試合展開次第では3回、6回、8回など、幅広い場面で起用する考えだ。



昨季の佐々木は、ブルペン陣の状態や故障事情を受けて終盤を任され、守護神として結果を残した。しかし、ロバーツ監督は今季も同じ形に固定するとは明言していない。



注目の集まる佐々木の起用法について、ロバーツ監督は「彼が試合を締めくくる、あるいは守護神になる、とは言い切れない。昨季は、チームの成績や選手たちの健康状態といった状況から、必要に迫られたケースの1つだった」と言及した。



昨季は故障者が続出したドジャースだったが、今季のブルペン陣にはタナー・スコット投手らも控えている。シーズン中盤から安定した投球を見せている佐々木だけに、今季のポストシーズンでも重要な局面で登板する姿を見たいものだ。











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