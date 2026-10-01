オイシックス新潟アルビレックスBCは1日、10月31日（土）に2026年度のトライアウトを開催すると発表した。

▼ 開催概要

日程：2026年10月31日（土） 9:00～（受付開始：8:30）

会場：HARD OFF ECOスタジアム新潟

応募締切：10月23日（金） 23:59

▼ テスト内容（晴天時の予定）

※雨天時はエントリー完了者にメールにてスケジュールを連絡。

・全選手【一次テスト】フィジカル測定

・投手 【二次テスト】ピッチング 【最終テスト】投内連携、実践テスト（シート打撃等）

・野手 【二次テスト】シートノック、フリーバッティング 【最終テスト】実践テスト（シート打撃等）

Rapsodo, TrackMan, Blast Motionによる計測を行う。計測したトラッキングデータやスイングデータの権利は球団に帰属し、選考目的でのみ使用。また、個別のフィードバック等は行わない。テストの内容は受験者数に応じて変更が生じる可能性あり。

▼ 受験資格

（１）2025年4月1日時点で満15歳以上の野球経験者で義務教育を終了していること。

（２）高校野球部在籍者は、来春卒業見込みであること。

（３）大学野球部在籍者は、来春卒業見込みであること。

（４）日本高等学校野球連盟に所属する高校生および全日本大学野球連盟に所属する大学生は、所属する連盟に「プロ野球志望届」を提出していること。※受験日前日17時までに連盟ホームページにて提出が確認できない場合、エントリーが完了している場合にもトライアウトの受験はできません。

（５）日本野球連盟（JABA）加盟チームの競技登録者は、所属チーム代表者による本トライアウトの受験許可、かつ、当球団との契約を承認する書面を提出できること。

（６）日本野球連盟（JABA）加盟チームを退団した者は、円満退団であり、かつ、元所属チーム代表者による当球団との契約を承認する書面を提出できること。

（７）日本野球機構（NPB）又は独立リーグ球団在籍歴のある者は、自由契約であることが証明できる書面を提出できること。（ただし、所属球団が解散している場合は必要なし。※解散していることがHP等で確認できる場合に限る）

（８）受験者の氏名や出身校等を含むプロフィール、受験事実、受験風景等又は合否など本トライアウトにかかる一切の情報や肖像が公開されること又は各種メディアで報道されることに承諾すること。

▼ エントリー方法

1.「トライアウト応募フォーム」に必要事項を入力、必要な画像を添付の上お申し込みください

2.受験料の振込

※エントリー後、必ず振込手続きを行ってください

▼ 観覧

バックネット裏スタンドを開放しておりますので、自由に観覧が可能

※スタンドは9時00分開放予定

※雨天時は室内での開催となり、一般非公開