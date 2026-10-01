NPBエンタープライズは1日、野球日本代表「侍ジャパン」のダイヤモンドパートナーとして、新たに株式会社ジェーシービーが決定したと発表した。

全ての世代で「世界最強」を目指す侍ジャパンのビジョンのもと、JCBには、侍ジャパンユニホーム袖での露出や呼称権、ロゴの使用権を活用していくことで、ダイヤモンドパートナーとして「侍ジャパン」を応援してもらう。

▼ JCBコメント

「JCBは、日本を代表して世界に挑戦する侍ジャパンの姿勢に深く共感し、このたびダイヤモンドパートナーとして応援させていただくこととなりました。日本で生まれ、世界への挑戦を続けてきたJCBと、日本の誇りを胸に世界の強豪と戦う侍ジャパンは、「日本発・唯一」という共通のアイデンティティを持ち、日本を起点に世界へ挑戦するという想いは、両者の大きな共通点であると考えています。また、JCBはこれまでも日本の野球界とともに歩んでまいりました。1990年の「JCBセントラルリーグオフィシャルカード」発行をはじめ、ファンの皆様が応援する球団とともに歩めるカードの発行や協賛試合の実施など、多くの野球ファンの皆様に特別なサービスや体験をお届けするとともに、日本の野球文化の発展を応援してまいりました。このたびのパートナーシップを通じて、JCBは侍ジャパンとともに新たな歴史を築き、世界へ挑戦するチームを力強く支えてまいります」