西武は1日、シンクレア投手、奥村光一選手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。

▼ シンクレア

「今は悔しい気持ちが一番強いです。体もまだ元気ですし、まだプレーできると思っています。日本でプレーしていなかった僕をドラフトで指名していただき、3年間さまざまなチャンスをいただいたことに感謝しています。また、コーチやスタッフの皆さんにも、最初から最後までサポートしていただき、本当に感謝しています。一軍での登板機会がなかった僕にも、毎日応援してくださるファンの皆さんがいました。その応援があったからこそ、ここまでがんばることができました。ありがとうございました」

▼ 奥村光一

「まずは、これまで僕を応援してくださったファンの皆さんに、申し訳ない気持ちでいっぱいです。今年はほとんどの時間を三軍で過ごし、この3年間で一番苦しい一年でした。体は元気なのに、なかなか二軍に上がれず、何とも言えない気持ちで過ごしていました。そうしたなかでも、一番印象に残っているのは、二軍の静岡遠征で打ったホームランです。ファンの皆さん、短い間でしたが応援していただき、本当にありがとうございました。この3年間は、僕にとって宝物です」

▼ 戦力外通告選手

＜投手＞

シンクレア

＜外野手＞

奥村光一