







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間10月4日に予定されるナリーグ地区シリーズ初戦からポストシーズンに突入する。ワールドシリーズ（WS）3連覇をかけた戦いがいよいよ本格化するが、米メディア『ドジャースネイション』はカイル・タッカー外野手に注目している。



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今季のタッカーは開幕から長らく打撃不振に苦しみ、シーズン成績は154試合、打率.233、17本塁打、70打点と低調のまま終了。この間、ファンやメディアからは厳しい声を何度も浴びせられた。一方、9月は25試合、打率.262、6本塁打、13打点をマーク。打率、本塁打は月間別では最多の数字だった。



そのタッカーについて、同メディアは「昨オフに4年2億4000万ドルの契約でドジャースに加入したが、シーズン序盤は苦しんだ。巨額契約を結んだにもかかわらず、今季は何度かOPSが.700を下回ることもあった。しかし、9月に入ってからは、支払った金額に見合う活躍を見せている」と評価。



その上で、「この好調をプレーオフでも維持できれば、WS3連覇を目指すドジャースにとって大きな役割を果たす可能性がある」と期待を寄せている。











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