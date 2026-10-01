ワイルドカードシリーズ第2戦

● アストロズ 3－7 ホワイトソックス ○

＜現地時間9月30日 ダイキン・パーク＞

シカゴ・ホワイトソックスが2連勝でワイルドカードシリーズを突破。村上宗隆内野手（26）は「4番・一塁」でフル出場し、5打数無安打に終わった。

王手をかけているホワイトソックスは初回、先頭打者サム・アントナッチが左中間へ二塁打を運ぶと、2番カイル・ティールが初球打ちで右前適時打とし、試合開始から5球で先制に成功。さらに、5番アンドリュー・ベニンテンディと6番トリスタン・ピータースの連続タイムリーも飛び出し、アストロズのエース右腕ブラウンをノックアウトした。

その後、先発右腕ショーン・バークが3本のソロ本塁打を浴びて1点差に迫られ、5回裏には一死一、二塁と逆転のピンチを迎えた。それでも、今季10勝の左腕アンソニー・ケイが3番手として登板すると、ア・リーグ首位打者の2番アルバレスを左直。二死満塁とした後には4番アルテューベも右飛に打ち取り、リードを守り抜いた。

すると直後の6回表、今度はホワイトソックス打線が相手リリーフ陣を攻め、7番チェイス・マイドロスがダメ押しの1号3ラン。6回以降はジョーダン・ヒックス、エリック・フェディ両右腕がそれぞれ2イニング無失点で繋ぎ、西地区王者アストロズを下した。

ホワイトソックスは世界一に輝いた2005年以来、21年ぶりにシリーズ勝ち上がり。現地10月3日（日本時間4日）から始まる地区シリーズでは、中地区優勝を譲ったガーディアンズと激突する。