ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）が、自身の公式Xにてチームから途中離脱する旨を伝えた。

41歳のC・ロナウドは、FIFAワールドカップ2026後最初の代表ウィークとなった今回も、ポルトガル代表に選出されると、UEFAネーションズリーグ2026－27・リーグA4の第1節ウェールズ戦（⚪︎1－0）でスタメンとしてプレーした。しかし先月27日の第2節ノルウェー戦（⚪︎2－1）では、同国代表の公式戦において約18年ぶりに出場なしに終わっていた。

するとノルウェー戦後、出番をもらえなかったC・ロナウドは、チームメイトやファンと勝利を祝わずに、一人足早にロッカールームへと帰宅。この振る舞いはポルトガル国内で物議を醸したほか、ジョルジェ・ジェズス監督からも苦言を呈された。その後、翌28日と29日の全体練習を欠席。30日には、ジェズス監督とペドロ・プロエンサ会長（ポルトガルサッカー連盟）と話し合ったことが報じられた。

そんななかで30日、C・ロナウドが自身の公式Xを更新。「監督の記者会見とポルトガルサッカー連盟会長との話し合いの後、代表チームを離れることを決断した」と途中離脱する旨を伝えた。また、「時が来れば、どんな時も献身的に取り組んできた代表チームを離れることになった理由について、ポルトガルの全国民に真実を伝えたい。今は、ポルトガル代表とすべてのチームメイトたちの幸運を祈る時だ」と記している。

ポルトガル代表は今後、1日にデンマーク代表と4日にノルウェー代表と対戦する。