「オールスター級の選手だが」村上宗隆、196三振はア・リーグ3位！？　主…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、今季196三振を喫した打撃の粗さが、2027年に向けたチームの改善点の一つになっていると、米メディア『サウスサイド・ショーダウン』が報じている。

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ホワイトソックスは今季、メジャーで5番目に多い1494三振を喫した。



その主な要因は、村上とコルソン・モンゴメリー内野手というメジャー屈指の高い三振率を誇る2人が主力打線に並んでいるためだという。



モンゴメリーは227三振を喫し、2009年から破られていなかった従来のシーズン記録223を更新した。



村上の三振率は35.4％で、モンゴメリーの35.6％をわずかに下回る。



村上は故障の影響で127試合の出場にとどまったが、それでも196三振はア・リーグ3位の多さだ。



三振の多さは、チームの成績にも影を落としている。











ホワイトソックスは3・4月に290三振、8月に273三振を喫し、この2つの時期がシーズンで最も三振の多い期間となった。



成績は3・4月が14勝17敗、8月が14勝14敗で、失点が得点を上回ったのはこの2つの時期だけだったと、同メディアは指摘している。



また、ベースボール・リファレンスのデータによると、ホワイトソックスは今季38度のリードを守れず、11度の完封負けを喫した。



得点圏での三振率は24.4％、2死得点圏では25％弱に達し、MLB全体の約23％を上回るようだ。



一方で、出塁率.320はメジャー9位と、出塁能力は決して低くない。



それでも同メディアは「主力の長距離砲2人が合わせて400回以上も三振すれば、得点を挙げるのは遥かに難しくなる」と伝えている。



チームは84勝78敗で、2021年以来となる勝ち越しシーズンを送った。



ア・リーグ中地区ではシーズンの大半で首位に立ちながら、最終的にクリーブランド・ガーディアンズに届かず、ワイルドカードでのポストシーズン進出となっている。



今後の改善策として、同メディアのエメリン・マクギアリー記者はモンゴメリーを毎試合先発させないことや、村上との契約延長を見送ることにも言及。



ただし、延長見送り案には「あまり乗り気ではない」とし、「村上がオールスター級の選手であることは否定できない」と強調した。



その上で「コンタクトに明らかな問題を抱える2人を常に先発させるのは、危険な賭けに思える」と結んでいる。



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