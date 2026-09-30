







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指してポストシーズンへ臨むが、大谷翔平選手の状態には大きな懸念が残っている。球団側は新たな身体的不調を認めていないものの、実際のプレーを見る限り本来の状態ではないとの見方が示された。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が9月28日（日本時間29日）に言及した。



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ドジャースは100勝を挙げ、今季もワールドシリーズ優勝候補としてプレーオフを迎える。ただし、12球団全体とドジャースのどちらが優勝するかという見方では、他球団側に分があるとの評価を示している。



その理由として挙げられたのが、大谷の不調だ。サンフランシスコ・ジャイアンツとのレギュラーシーズン最終3連戦では、12打数で安打2、三振5を記録し、最後の2試合ではネクストバッターズサークルで素振りをしていなかった。



今月には右腕の違和感によって15日間の負傷者リスト（IL）入りも経験しており、最終戦では3打席すべてでボールをバットに当てたものの、打球はいずれもゴロだった。



明らかに本来の姿ではない大谷について、ヘルナンデス氏は「ロバーツ監督は、彼に身体的な異常があるという報告は受けていないと述べたが、見た目の様子を踏まえると、そうではないことがうかがえる」と言及した。



ILから復帰した大谷がレギュラーシーズン中に打席に立てたことは、球団にとっていいことだろう。しかし、本来の調子を取り戻していないままポストシーズンに突入することには不安が残るのも事実だ。











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