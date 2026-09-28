【日本ハム】直近2試合で11失点…日本ハム、”2年連続最多勝右腕”が登録抹消…









北海道日本ハムファイターズ 最新情報



28日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは有原航平投手を一軍登録から抹消した。



有原投手は前日27日の千葉ロッテマリーンズ戦に先発し、6回65球を投げて8安打4失点で9敗目を喫していた。



9月は20日のオリックス・バファローズ戦でも4回7失点で敗戦投手となり、月間では4試合に先発して2勝2敗、防御率5.73だった。



今季は17試合すべてに先発し、7勝9敗、防御率4.44。4月は4試合で防御率8.44だったが、8月は5試合で3勝1敗、防御率1.80をマークし、2度の完封勝利を挙げた。



6回以上を自責点3以内に抑えるクオリティスタートは、17試合中10試合で記録している。



有原投手は広島・広陵高、早稲田大を経て、2014年ドラフト1位で日本ハムに入団。2015年に新人王を受賞し、2019年には最多勝に輝いた。テキサス・レンジャーズ、福岡ソフトバンクホークスを経て、今季6年ぶりに古巣へ復帰。



ソフトバンク時代の2024年、2025年には2年連続で最多勝を獲得し、2024年はベストナインにも選ばれた。



































【動画】有原航平、古巣復帰後の初完投初完封

DAZNベースボールの公式Xより













ジャスト100球



待ち望んでいた姿

有原航平 加入後初完投初完封



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【了】