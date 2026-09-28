









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。26日、プロ志望届の提出者が公示され、金沢北陵の滝崎翔投手が志望届を提出した。



滝崎は右投げ左打ちの投手。金沢北陵では下級生時から外野手として出場機会をつかみ、最終学年ではエースを任された。投手だけでなく中堅、遊撃もこなし、俊足を生かした1番打者としてもチームをけん引した。



1年夏から石川大会のスタメンに名を連ねた。翠星との初戦では「1番・中堅」で先発すると、4打数2安打1打点を記録。中越えの適時二塁打を放つなど、下級生ながら打線を勢いづけた。



エースとして迎えた高校最後の夏も、投打で存在感を示した。初戦の鵬学園戦には「1番・投手」で先発。投手としては2回で降板したものの、その後は中堅、遊撃へと守備位置を変えながら出場を続けた。



打っては遊撃内野安打、左前安打、中前安打を放ち、5打数3安打。チームも4-2で勝利した。



続く金沢二水戦でも「1番・投手」で先発。4回2/3を投げて4安打4失点でマウンドを降りたが、その後は遊撃へ回った。



打席では4打数2安打を記録。チームは2-5で敗れ、高校最後の夏を終えたものの、滝崎は2試合で9打数5安打、打率.556をマークした。



甲子園出場には届かなかったが、夏終了後も挑戦を続けた。8月には甲子園出場を逃した高校3年生らが参加する「ジャパンサマーリーグ2026」に出場。STRINGSのキャプテンを務め、外野手としてプレーしたほか、投手としてもマウンドに上がった。



高校野球終了後も実戦の場に飛び込み、プロ入りへの挑戦を続ける右腕が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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