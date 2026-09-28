







埼玉西武ライオンズ 最新情報



28日のプロ野球公示で、埼玉西武ライオンズは冨士大和投手の出場選手登録を抹消した。冨士にはNPB感染症特例が適用されているため、10日間を経ずに再登録することが可能となっている。



冨士は、2024年育成ドラフト1位で大宮東高から西武に入団。高卒2年目の今季は春季キャンプを一軍でスタートすると、3月24日に支配下選手契約を結び、背番号が「123」から「67」に変更された。



3月28日に一軍でプロ初登板を果たしたものの、1死も奪えず5失点。4月1日の登板では2イニングを無失点に抑え、その後は二軍で経験を積んだ。



今季のファームでは18試合すべてに先発し、5勝9敗、防御率4.12、91回2/3を投げて90奪三振を記録した。



前日27日にNPB感染症特例の代替指名選手として一軍登録されると、同日の楽天戦でプロ初先発。初回に2四球から小郷裕哉に先制適時打を浴びると、3回にも2四球でピンチを招き、黒川史陽に適時打を許した。



結果的に2回2/3を投げて66球、2安打5四球2奪三振2失点という内容で降板。一軍成績は3試合の登板で防御率13.50となっている。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】