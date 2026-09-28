







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



28日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズはホセ・オスナ内野手の出場選手登録を抹消した。



オスナは2021年にヤクルトへ加入。同年から5年連続で120試合以上に出場し、2022年には20本塁打、2023年には自己最多の23本塁打を記録した。昨季も141試合に出場し、打率.256、14本塁打、67打点をマークしていた。



来日6年目の今季は開幕から全25試合に「4番・一塁」でスタメン出場していたが、打撃不振もあり4月28日に登録抹消。故障以外の理由による二軍再調整は来日後初めてだった。



その後一軍に復帰したものの、今季は2度の二軍再調整を経験。9月3日に再び一軍へ昇格していたが、28日に今季3度目の登録抹消となった。



今季はここまで78試合に出場し、打率.220、8本塁打、29打点。いずれも過去5年を下回る数字となっている。



オスナは通常の規定では10月8日以降に再登録が可能となるが、ヤクルトの今季最終戦は10月4日に予定されているため、このままレギュラーシーズンを終える見通しとなった。











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【了】