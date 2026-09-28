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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
28日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは川村友斗外野手の出場選手登録を抹消した。
川村は2021年育成ドラフト2位でソフトバンクに入団。2024年に支配下登録を勝ち取ると、同年は88試合に出場し、打率.268、1本塁打、14打点を記録した。
昨季はケガの影響もあって15試合の出場に終わったが、今季は主に代走や守備固めとして一軍で103試合に出場。成績は打率.095（42打数4安打）、1打点、2盗塁となっている。
今季は開幕から一軍に帯同しており、今回が初めての登録抹消となった。
9月には周東佑京の離脱に伴い、13日の千葉ロッテマリーンズ戦に「8番・中堅」でスタメン出場。その後も19、20日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でともに「7番・中堅」で先発起用されるなど、外野陣を支えた。
直近では22日の埼玉西武ライオンズ戦、26日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦にいずれも外野の守備固めとして途中出場。27日のオリックス・バファローズ戦では出場なしに終わっていた。
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