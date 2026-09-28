









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。26日、プロ志望届の提出者が公示され、明豊の萩原甲真朗投手が志望届を提出した。







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萩原は181センチ、86キロの体格から最速152キロのストレートを投げ込む本格派右腕。中学時代は河南リトルシニアでプレーし、明豊には捕手として入学したが、強肩を生かして投手へ転向。



わずか約1年で150キロの大台を突破するなど急成長を遂げたが、投手転向後は故障にも見舞われた。



昨秋の九州大会後に肩周辺を疲労骨折。離脱期間をフォーム改造に充て、上半身に頼った投げ方から下半身を使ったフォームへ修正。復帰後には自己最速を152キロまで伸ばした。



6年連続の夏の甲子園出場を目指した明豊だったが、準決勝では大分商と対戦し、3-4でサヨナラ負け。萩原も9回にマウンドへ上がったものの、チームは甲子園出場を逃した。



それでも、高校入学時は捕手だった右腕が、投手転向から短期間で最速152キロまで球速を伸ばした成長曲線は大きな魅力だ。投手としての経験が浅いだけに、今後さらなる伸びしろも期待される。



強豪・明豊で捕手から投手へ転向し、プロ入りを目指すまでに成長した萩原。異色の経歴を持つ最速152キロ右腕が、10月22日のドラフト会議でどのような評価を受けるのか注目が集まる。















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