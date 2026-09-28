







村上宗隆 最新情報



シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆は27日（日本時間28日）、本拠地レート・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦に「3番・一塁」でスタメン出場。3回の第2打席で、左中間フェンス直撃の二塁打を放った。



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ホワイトソックスが0－1と1点を追って迎えた3回裏。1死一塁からランダル・グリチックが15号2ランを放ち、2－1と逆転に成功した。



その後2死無走者となり、3番・村上がこの日2度目の打席へ立った。



ロッキーズ先発のカイル・フリーランドに対し、カウント1－2からの6球目。村上がナックルカーブを捉えると、打球は左中間方向へ大きく伸びた。



あとわずかで本塁打という大きな当たりが左中間フェンスに直撃し、村上は今季16本目の二塁打を記録。さらに続くブレントン・ドイルが6号2ランを放って村上が生還し、ホワイトソックスはこの回一挙4点を奪って4－1とリードを広げた。



レギュラーシーズン最後の試合で長打力を見せつけた村上は、この試合4打数1安打。初回の第1打席は遊ゴロ、3回に二塁打を放った後、5回の第3打席は右飛、7回の第4打席は空振り三振に倒れた。



メジャー1年目となった今季は127試合に出場。打率.207（454打数94安打）、35本塁打、77打点、OPS.825という成績をを記録。35本塁打は日本人選手のメジャー1年目として最多となった。



ホワイトソックスは最終スコア4－2で勝利し、レギュラーシーズンを84勝78敗で終えた。



5年ぶりのポストシーズン進出を決めているホワイトソックスは、ワイルドカードシリーズでヒューストン・アストロズと対戦する。

































【動画】あと少しでホームラン…村上宗隆、シーズン最終戦でフェンス直撃打

MLB Japanの公式Xより













🔥 村上宗隆 フェンス直撃のツーベース！

シーズン最終戦で今季16本目の二塁打💥



WCシリーズではアストロズとの対戦が決定！

ポストシーズンでの活躍にも期待がかかります🙌

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【了】