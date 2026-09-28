







広島東洋カープ 最新情報



28日のプロ野球公示で、広島東洋カープは工藤泰己投手を一軍登録した。



工藤投手は同日の横浜DeNAベイスターズ戦の予告先発に名を連ねており、プロ初先発のマウンドに上がる。DeNAの先発は東克樹投手となっている。



一軍では8月29日の東京ヤクルトスワローズ戦に中継ぎでプロ初登板し、2回を無失点、3奪三振。9月5日の読売ジャイアンツ戦では2/3回を1失点だった。



ここまで2試合に登板して防御率3.38、直球は最速152キロを計測している。2試合はいずれも本拠地マツダスタジアムでの登板で、一軍で敵地のマウンドに立つのは今回が初めてとなる。



ファームでは今季27試合に登板し、8月からは先発にも取り組んできた。9月17日の阪神タイガース戦で5回を投げて7奪三振、2失点。23日の福岡ソフトバンクホークス戦は1回3失点だった。



工藤投手は北海道出身の右腕で、北海高では甲子園に出場。北海学園大では4年春のリーグ戦で4試合、計17回を投げて30奪三振を記録し、チームの優勝に貢献した。



2025年ドラフト4位で広島に入団し、今季がプロ1年目となる。















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