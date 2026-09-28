【日本ハム】9月は打率.130…日本ハム、”助っ人ユーティリティー”が登録抹…









北海道日本ハムファイターズ 最新情報



28日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズはロドルフォ・カストロ選手を一軍登録から抹消した。



来日1年目のカストロ選手は、今季ここまで71試合に出場して打率.215、8本塁打、24打点、4盗塁。



9月は8試合で23打数3安打の打率.130、9三振と数字を落とし、10日の福岡ソフトバンクホークス戦で左前打を放って以降は、出場した3試合で9打数無安打だった。



最後の出場となった23日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では「8番・中堅」で先発し、5打数無安打、2三振に終わっていた。



シーズンを通して見ると、3月に来日初本塁打を放ち、5月は25試合で打率.268、4本塁打をマーク。8本塁打のうち6本は左投手から打っており、得点圏打率は.295となっている。



カストロ選手はドミニカ共和国出身の27歳。2021年にピッツバーグ・パイレーツでメジャーデビューを果たし、その後はフィラデルフィア・フィリーズでもプレーして、メジャー通算194試合に出場した。



昨季はマイナーで19本塁打、18盗塁を記録し、今季から日本ハムに加入した。



































【動画】カストロ、同点打からの勝ち越し弾

DAZNベースボールの公式Xより













ノッてる男の確信



今日昇格のカストロ

同点打からの勝ち越し弾



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【了】