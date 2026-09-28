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28日のプロ野球公示で、阪神タイガースは門別啓人投手を一軍登録から抹消した。



門別投手は23日の公示で一軍に登録されたが、登板機会がないまま5日で抹消となった。



今季は5月に1度先発したほかは中継ぎとして起用され、7月には救援で今季初勝利を挙げた。



ここまで11試合に登板して1勝1敗、1ホールド、防御率4.74。一軍で最後に登板した8月は、3試合で防御率7.71だった。対左打者は被打率.219、対右打者は被打率.319で、直球は最速150キロを計測している。



ファームでは9月も中継ぎとして登板を重ね、18日の福岡ソフトバンクホークス戦で2/3回を1失点、翌19日の同カードでは1回を無失点としていた。



門別投手は北海道・東海大札幌高から2022年ドラフト2位で阪神に入団し、ルーキーイヤーの2023年に一軍デビュー。



プロ3年目の昨季は自身初の開幕ローテーション入りを果たし、4月6日にプロ初勝利を挙げるなど、12試合に登板して2勝3敗、防御率4.43の成績を残した。



プロ通算では30試合で3勝6敗、1ホールド、防御率4.41となっている。















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