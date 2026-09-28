







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、9月中旬にメジャーへ抜擢されたホスエ・デポーラ外野手が、同月下旬にマイナー降格となるまでに確かな爪痕を残した。今後にも大きな期待が集まる中、米メディア『ドジャースウェイ』が、もう少し早く抜擢すべきだったのではと主張している。



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デポーラは2Aで27本塁打を放つなど活躍していた中、同月12日に3Aを飛び越してメジャーへ昇格。その後、同24日に大谷が故障から復帰したことに伴い3A降格となったが、11試合、打率.323、1本塁打、7打点と一定の数字は残した。



同メディアは「結果論ではあるが、デポーラがメジャーでのキャリアを好成績でスタートできるだけの能力を持っていることを、誰よりも分かっているべきだったのは首脳陣だろう。彼が3Aへオプションされた今となっては、もっと長く見られなかったことがなおさら残念に感じられる」と言及。



続けて、「重要なのは夏の間、多くの主力が酷い不振に陥っていたことだ。9月11日よりも早い段階でデポーラを昇格させていれば、打線に活気を与え、チーム全体に新鮮さをもたらしていただろう。最終的に地区優勝を独走で決めたチームであり、大胆さを誇りとしているように見える球団であることを考えれば、ぎりぎりのタイミングまでデ・パウラの昇格を見送ったのは保守的な判断だった」と指摘している。











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