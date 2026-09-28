







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智は27日、横浜スタジアムで行われた広島東洋カープ戦に「3番・一塁」でスタメン出場。6回の第3打席で、今季20号となるソロ本塁打を放った。



DeNAが1－2と1点を追って迎えた6回裏。広島のマウンドには先発の栗林良吏。2死無走者の場面で、筒香が左打席に入った。



その初球、140キロのカットボールを筒香が振り抜くと、打球は右中間スタンド中段へ飛び込んだ。



試合を振り出しに戻す20号ソロとなり、DeNAが2－2の同点に追いついた。筒香は昨季に続き、20本塁打の大台に到達した。



筒香はメジャー移籍前の2014年から2019年まで6年連続で20本塁打以上を記録しており、これで2年連続8度目のシーズン20本塁打。さらにこの一発でNPB通算252本塁打とし、村田修一二軍監督が横浜在籍時に記録した251本を上回った。



筒香はこの試合、4打数1安打1本塁打1打点。試合終了時点で今季の打率は.261となっている。



試合はDeNAが初回に宮﨑敏郎の適時打で先制したものの、3回に2点を奪われ逆転を許す。それでも6回に筒香の20号ソロで同点に追いつくと、7回には松尾汐恩の適時打で3－2と勝ち越した。



だが8回、末包昇大の適時打で同点とされると、9回には菊池涼介に2点適時打を浴びて勝ち越しを許し、DeNAは3－5で敗れた。































【動画】ここまで飛ばした！“ハマの大砲”筒香嘉智の20号ホームラン

DAZNベースボールの公式Xより













大砲は健在



2年連続8度目の20発

筒香嘉智 第20号ホームラン



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【了】