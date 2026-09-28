クラブチームの活動、部活動を引退した中学3年生を対象に、高校野球へ向けた準備とスキルアップを主な目的として活動している育成会『MAKE PROGRESS』。指導現場に足を運んだ、レポート後編をお届けします。

＜自分の中に引き出しを増やす半年間＞

『MAKE PROGRESS』では、技術面ではどういった点を意識して指導をしているのだろうか？

「経験豊富でたくさんの知識を持ったコーチが多くいます。でも、答えは一つだけではありません。例えばバッティングで今日教わったことと違うことを、明日別のコーチに言われたとします。そういうときには『昨日は○○コーチにこう言われました』と自分から言えるようにしてほしいと思っています。そこでコーチと『昨日はこう言われたんですけど、どうしたらいいですか？』とコミュニケーションをとる。それもすごく大事なことだと思います。『はい』と聞くことも大事なんですけども、コミュニケーションをとってコーチたちと良い関係を築いてほしいと思っています」（諸星）

野球においては、捕る、投げる、打つ、それぞれの動作に、指導者ごとの様々な考え方や指導法がある。中学で教わってきたことを高校の指導者から否定されるという話もよく聞く。だからこそ、中3の引退後から高校入学までの期間に、いろんなことを試してみて、「自分にはどれが合うのか？」を考えてやってみることも大事な経験になる。そうすることで、自分の中に引き出しを増やすことにもつながる。

＜2年間の活動で見えた課題＞

今年で3年目を迎える『MAKE PROGRESS』。これまで2年間やってみて、見えてきた課題などはあるのだろうか？ 前述の諸星さんに聞いた。

「『MAKE PROGRESS』として、何を大事にするのかというところが、コーチ陣で統一しきれていなかった部分があったと思います。ですので、今年の活動がスタートする前にコーチ研修を行いました。どういう目的で行うのか、どういう趣旨で指導をしていくのかという確認、意識の摺り合わせを徹底して行いました。

目的は『高校野球で通用する人材を育てる』ということも、もちろんありますが、大事なのはそのもっと先。『社会で通用する人材を育てる』こと。そのためには何をするか？ 技術だけでなく、挨拶だったり、声だったりということが大事になってきますよね」

確かにこの日のコーチ陣は、選手達に対して、返事、声、会話という部分を意識した指導が行われていた。

「練習メニューも当初は、実戦を多くやっていくイメージだったのですが、それだとなかなか上達につながらない。それであれば、高校野球で必要になるであろう、捕る、投げる、打つ、走るの基礎の徹底をやった方が良いんじゃないか。その基礎を2カ月くらいやってから、だんだんと実戦形式に移っていく。その実戦で課題が出たら、また練習に戻る。そういうイメージで3月に向けて進んでいけたらと思っています」

＜最初の2カ月で強化するのは『姿勢』＞

成長期真っ只中であり、成長の個人差も大きいこの年代の選手達。『MAKE PROGRESS』では、子どもたちのどのような点に注意しているのだろうか？ 松本竜生トレーナーに聞いた。

「いまの中学生を見ていて感じるのは、股関節と足首が硬い、柔軟性が低い子が多いということ。ですので、そういった点を意識したメニューを組んでいます。特に股関節を意識したメニューを重点的にいれて、そこから全身が連動していくダイナミックストレッチを行うようにしています」

トレーナーが指導を行うのは練習前のアップだけではない。

「練習中もグループ分けして行うときは、（グラウンド脇などで）3つ、4つのメニューをやらせています。最初の2カ月で強化するのは『姿勢』ですね。今日もやっていたのですが、パワーポジションにつながる、力を発揮できるような正しい姿勢になることが目標です。正しい姿勢は、怪我をしないためにも、パフォーマンスを上げるためにも大事になってきますから。その正しい姿勢を妨げるのが、今の子どもたちの普段の生活スタイルです。スマホを長時間使うなど、前かがみになりやすい生活習慣も姿勢に影響します。それによって肩甲骨が開かないということにも繋がっていきますから」

週末の練習以外にも、オンラインでも週1回、トレーニング指導を行っている。

「週末だけではなく平日もトレーニングをやってほしいですし、練習がない日でも自分の体と向き合う時間を作ってほしいですから。ライバルと差をつけたいなら平日にどれだけやるかだと思いますから」

＜中学野球引退後、ライバルと一番差がつく半年間＞

この日の練習の終わりは21時。最後にコーチ陣からその日のフィードバックが行われた。

「明日も朝から練習があります。高校野球になってくると毎日毎日、練習になります。疲労が溜まっていくこともあるけれども、そのなかでも練習をしないといけない。それが『高校野球』でもあるので、明日も朝が早いけれども元気を出して頑張ろうという気持ちを持って、グラウンドに来ることが大事。ぜひ明日も良い練習になるようにしてほしいなと思います」

高校野球では中学時代に比べて活動日数が増え、連日練習することも珍しくない。そうした環境に備え、体力だけでなく、日々のコンディションを整える習慣を身につけることも、この半年間の大切な準備になる。

そうした高校野球の環境に対応するための準備期間が、中3の9月〜3月までの半年間になる。この期間をどう過ごすか。中学野球を引退してから高校入学までの半年間は、ライバルと一番差がつく期間かもしれない。（取材・写真：永松欣也）