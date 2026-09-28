







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズ、北海道日本ハムファイターズでプレーし、現在は日本ハムで投手コーディネーターを務める金子千尋氏が26日に自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役を引退するオリックスの平野佳寿投手とのツーショット写真を公開した。







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写真は京セラドーム大阪のグラウンドで撮影されたもので、本塁付近でスーツ姿の金子氏と背番号16のユニフォームを着た平野投手が並んでいる。



金子氏は投稿で21年間の現役生活をねぎらい、最高の準備を欠かさず、いつも後ろに控えていた平野投手に何度も助けられたと、感謝をつづった。



平野投手は25日、本拠地で行われた福岡ソフトバンクホークス戦で、0-9の9回に登板。



同じく今季限りで引退するソフトバンクの中村晃選手を、カウント2-2から126キロのフォークで空振り三振に仕留め、この1人でマウンドを降りた。この三振がNPB通算1001個目の奪三振となり、試合後には引退セレモニーが行われた。



平野投手は京都・鳥羽高、京都産業大を経て、2005年の希望枠でオリックスに入団。先発としてプロ生活をスタートさせ、2010年からリリーフに転向すると、2014年には40セーブを挙げて最多セーブのタイトルを獲得した。



2018年から3年間はアリゾナ・ダイヤモンドバックス、シアトル・マリナーズでプレーし、2021年にオリックスへ復帰。



NPB通算703試合に登板して56勝78敗、157ホールド、250セーブ、防御率2.98の成績を残した。現役引退は、8月9日に球団から発表されていた。



金子氏と平野投手は同学年で、オリックスでは長くチームメートとして投手陣を支えた。





















【投稿】かつてのエースと守護神が再び並んだ！金子千尋氏が引退の平野佳寿とツーショット

金子千尋氏の公式インスタグラムより













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【了】