







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの森敬斗外野手は27日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた読売ジャイアンツとのファーム・リーグ戦に「8番・中堅」でスタメン出場。2回の中堅守備で好プレーを披露した。



DeNAが1－4とリードされて迎えた2回裏。DeNAは先発の藤浪晋太郎が、三塚琉生に適時打を浴び、1－5とさらに点差を広げられる。



なおも2死一塁の場面で、5番・ティマとの対戦を迎えた。1ストライクからの2球目、高めに入ったカットボールをティマが捉えると、打球はバックスクリーン方向へ高々と舞い上がった。



大きな飛球に対して、中堅手の森は懸命に追いかけると、フェンス際でタイミングよくジャンプ。伸ばしたグラブで打球をつかみ、追加点を阻止した。



DAZNベースボール公式Xはこのプレーに対し、「スペシャルな身体能力」「森敬斗 ジャンピングキャッチ」と紹介。森の身体能力の高さが光る好プレーとなった。



森はこの試合、打撃では3打数無安打。試合終了時点での今季ファーム成績は、出場94試合で打率.267、1本塁打、26打点、20盗塁となっている。



試合はその後も巨人打線が得点を重ね、DeNAは5－12の大差で敗れた。





























【動画】驚異の身体能力！森敬斗のジャンピングキャッチ

DAZNベースボールの公式Xより













スペシャルな身体能力



森敬斗 ジャンピングキャッチ



⚾️巨人×DeNA（ファーム）

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【了】