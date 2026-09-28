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読売ジャイアンツの増田陸内野手は27日、東京ドームで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に途中出場。6回の第1打席で、今季6号となるソロ本塁打を放った。







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増田は6回表の守備から一塁に入り、その裏に先頭打者としてこの日最初の打席を迎えた。巨人が10－0と大量リードする中、ヤクルトのマウンドには5番手の丸山翔大が上がった。



2球目の146キロの直球を増田が振り抜くと、打球は逆方向となる右翼席へ飛び込んだ。今季6号ソロとなり、巨人はリードを11点に広げた。



本塁打を確信した増田だったが、打った直後からスピードを緩めることなく全力疾走。あっという間にダイヤモンドを一周してホームベースを踏んだ。



増田は6回表から途中出場し、この日は2打数1安打1本塁打1打点。6号本塁打はキャリアハイであり、増田にとって嬉しい一打となった。



試合は巨人が2回、泉口友汰の走者一掃の適時打で3点を先制すると、3回には平山功太、小笠原慎之介、丸佳浩の適時打で一挙5点。5回にもリチャードの適時打で2点を追加し、6回には増田の6号ソロでさらに1点を加えた。



投げては先発の小笠原慎之介から始まり、中川皓太、船迫大雅、則本昂大、平内龍太の5投手によるリレーでヤクルト打線を無失点に抑え、巨人が11－0で快勝した。





























【動画】増田陸が逆方向へキャリアハイ6号！打った後も全力疾走

DAZNベースボールのXより













彼とどちらが速いのか



全力疾走ベース一周

増田陸 第6号ホームラン



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【了】