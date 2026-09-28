







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの滝澤夏央内野手は27日、ベルーナドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「9番・遊撃」でスタメン出場。3回の遊撃守備で、好プレーを披露した。







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西武が0－1とリードされて迎えた3回表。西武先発の冨士大和が2死二、三塁から黒川史陽に中前適時打を許し、1点を追加された。



ここで西武は、先発の冨士から山田陽翔にスイッチ。なおも2死一、三塁のピンチで、7番の繁永晟が右打席に入った。



カウント1－1からの3球目、内角低めのシュートを繁永が打ち返すと、打球は三遊間へ飛んだ。



これに対して遊撃の滝澤が素早く打球に追いつくと、捕球した勢いのまま体を回転させながら二塁へ送球。難しい体勢から流れるような動きで一塁走者を封殺し、追加点を許さなかった。



滝澤はこの試合、打撃でも3打数2安打を記録。5回に中前打を放つと、7回には左中間への二塁打を放ち、逆転の好機を演出した。試合終了時点で今季の打率は.278となっている。



試合は楽天が初回に小郷裕哉の適時打で先制し、3回に黒川の適時打で追加点。西武は5回に石井一成の7号ソロで1点差に迫ると、7回にカナリオの2点適時打で逆転に成功した。



そのままリードを守った西武が、最終スコア3－2で楽天に勝利した。

































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美しい



滝澤夏央 華麗にセカンドへ



⚾️西武×楽天

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【了】