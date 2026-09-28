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北海道日本ハムファイターズの矢澤宏太は27日、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「9番・中堅」でスタメン出場。6回の中堅守備で、好プレーを披露した。



日本ハムが1－4とリードされて迎えた6回裏の守り。日本ハムのマウンドには先発の有原航平。1死無走者となり、8番の井上広大が右打席に入った。



1ストライクからの2球目、低めに鋭く落ちるフォークボールを井上が中堅方向に打ち返した。



中堅への強いライナーとなった打球に対し、矢澤は素早く落下地点へ向かうと、最後は倒れ込みながら捕球。その勢いのまま地面を転がるように一回転したものの、ボールを離さずアウトにした。



矢澤はこの試合、打撃では3打数無安打。3回の第1打席は二ゴロ、4回の第2打席は遊ゴロ、7回の第3打席も二ゴロに倒れ、試合終了時点で今季の打率は.215となった。



試合はロッテが初回に寺地隆成の適時二塁打で先制。日本ハムは3回に進藤勇也の8号ソロで同点に追いついたものの、4回に井上広大、山口航輝の適時打で3点を勝ち越された。



8回にも髙部瑛斗の適時二塁打で2点を追加され、日本ハムは1-6で敗れた。

































【動画】まるで回転レシーブ！矢澤宏太が一回転キャッチ

DAZNベースボールのXより









俊敏な動き



まるで回転レシーブ

矢澤宏太 倒れ込みながら好プレー



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【了】