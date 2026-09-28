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読売ジャイアンツのリチャード選手は27日、本拠地・東京ドームで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「7番・三塁」で先発出場。昇格初日に適時打を放つなど、クライマックスシリーズに向けてアピールした。







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5回、8点リードで迎えた2死満塁の第4打席。ヤクルト4番手の荘司宏太投手が投じた4球目のカーブを左翼線に運び、2点適時二塁打とした。



第1打席から2打席連続で死球を受け、第3打席は四球を選んでおり、5打席で4度の出塁を果たした。



一軍での安打は、今季1号本塁打を放った6月13日の埼玉西武ライオンズ戦以来。今季の一軍成績は10試合出場で打率.100、1本塁打、3打点となっている。



リチャード選手は沖縄尚学高から2017年育成ドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団。



昨季5月にトレードで巨人へ移籍すると、77試合で11本塁打、39打点をマークした。



試合は巨人が11-0で大勝。先発の小笠原慎之介投手が5回無失点で勝利投手となった。































【動画】ライン際に落ちた！リチャードが放った昇格初日の2点タイムリー二塁打がこちら



DAZNベースボールのXより





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リチャード 昇格初日に結果



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【了】