







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは28日、岩貞祐太投手が今季限りで現役を引退することを発表した。2014年の入団から阪神一筋でプレーしてきた35歳左腕が、13年間の現役生活に幕を下ろす。



岩貞は熊本・必由館高から横浜商科大を経て、2013年ドラフト1位で阪神に入団。プロ3年目の2016年には25試合に登板し、10勝9敗、防御率2.90、156奪三振を記録。先発ローテーションの一角として活躍した。



その後は救援へと役割を移し、2020年に38試合、2021年に46試合、2022年には53試合に登板。2023年も50試合で24ホールド、防御率2.70をマークし、リーグ優勝を果たしたチームのブルペンを支えた。



昨季も29試合に登板して3勝1敗4ホールド、防御率2.12を記録したが、今季は4月21日のDeNA戦での1試合登板にとどまった。2/3回を投げて3安打3失点（自責点1）で、その後は一軍登板がなかった。



プロ通算では304試合に登板し、43勝44敗、59ホールド、防御率3.56。先発、救援の両方で長年投手陣を支えてきた左腕が、ユニホームを脱ぐことになった。















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