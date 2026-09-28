







デトロイト・タイガース 最新情報



デトロイト・タイガースのジャスティン・バーランダー投手は26日（日本時間27日）、本拠地コメリカ・パークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に先発登板。今季限りで現役を引退する43歳の右腕が、メジャー21年間で最後のマウンドに上がった。



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立ち上がりの1回を三者凡退で滑り出すと、3回には2つの三振を奪って3人で片付けた。4回は先頭のブランドン・ラウ選手にソロ本塁打を浴び、5回にもジェーコブ・ゴンザレス選手にソロを許して2点を失った。



6回、先頭のラウ選手を捕邪飛に打ち取ったところで交代となった。マウンドに駆け寄った娘と抱き合い、チームメイトとも抱擁を交わすと、スタンディングオベーションの中でベンチへ引き揚げた。この日は5回1/3、91球を投げて5安打2失点、1四球6奪三振だった。



勝敗は付かなかったが、タイガースは1-3で迎えた9回に1点を返し、なおも2死三塁からエデュアルド・バレンシア選手がサヨナラ2ランを放って4-3で勝利した。



今季はこれが2度目の先発で、日本時間3月31日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦以来の登板だった。



2005年にタイガースでメジャーデビューし、ヒューストン・アストロズ、ニューヨーク・メッツ、サンフランシスコ・ジャイアンツを経て、今季から古巣に復帰していた。



通算成績は557試合に登板して266勝159敗、防御率3.33、3560奪三振。サイ・ヤング賞3度、オールスター選出10度、ノーヒットノーラン3度に加え、アストロズ時代の2017年と2022年にはワールドシリーズ制覇を経験した。





























【動画】娘が駆け寄り抱擁！バーランダー、現役最終登板の降板シーンがこちら

MLB Japanの公式Xより













ありがとう、ジャスティン・バーランダー💎

球史に残るレジェンド投手の現役最終登板！



6回途中2失点6奪三振の好投を見せ

マウンドまで駆け寄った娘さんと、

そしてチームメイトと抱擁を交わしました



👉最終成績は通算266勝 防御率3.33 3,560奪三振

オールスター10回選出 サイヤング賞3回…

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【了】