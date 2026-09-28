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ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手を負傷者リスト（IL）から復帰させた一方で、ホスエ・デパウラ外野手をマイナーへ降格させた。ただし、21歳の有望株はメジャーで強烈な印象を残しており、ポストシーズンのロースター候補として検討されている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のリカルド・サンドバル記者が9月25日（日本時間26日）に報じた。



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デパウラはメジャー11試合で打率.323、OPS1.081、本塁打1、打点7を記録。31打数で10本の安打に加え、11個の四球を選び、三振はわずか5度だった。



デパウラはメジャー昇格前から高い選球眼が評価されていたが、実際の打席でもその強みを発揮した。高度な選球眼が、ポストシーズンのロースター候補に挙がる大きな理由となっている。



一方で、課題として残るのが守備だ。デーブ・ロバーツ監督は、守備の重要性を今後さらに理解する必要があると指摘し、メジャーでは1つのアウトを確実に取る価値が非常に大きいと説明した。



それでも十分に戦力になるデパウラについて、ロバーツ監督は「最初からその考えだった。翔平が戻ってきたら、彼を3Aに送るつもりだった。しかし、ポストシーズンで呼び戻す可能性が生まれた。彼は候補の1人であり、その地位を勝ち取った」と言及した。



デパウラは十分にメジャーで通用する実力を示したが、大谷には代えられない。しかし、ポストシーズンで再昇格の機会を掴んだことで、ファンの間でも有望株への期待は高まっているだろう。











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