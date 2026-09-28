







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は27日（日本時間28日）、敵地オラクル・パークで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3打数1安打でレギュラーシーズン最終戦を終えた。



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3回、1死一塁で迎えた第2打席。ジャイアンツ3番手の左腕、セス・ロンズウェイ投手が投じた3球目、149キロのシンカーを逆方向へはじき返し、左前打とした。



初回の第1打席は初球を打って一ゴロ、5回の第3打席は二ゴロに倒れ、7回の第4打席で代打を送られてベンチに退いた。



試合は1-1のまま延長戦に突入。10回にアレックス・コール選手の適時二塁打で勝ち越すと、アンディ・パヘス選手の3ランで突き放し、ドジャースが5-1で勝利した。



チームは3年ぶりとなるシーズン100勝に到達。また、5回には佐々木朗希投手が3番手で登板し、1回を2奪三振無失点に抑えている。



大谷選手は今季、打者として139試合に出場し、打率.275、30本塁打、81打点、11盗塁、OPS.889をマーク。投手としては14試合に先発して8勝2敗、防御率1.79、95奪三振を記録した。



ドジャースはナ・リーグ第2シードとして地区シリーズから登場し、アトランタ・ブレーブスとフィラデルフィア・フィリーズによるワイルドカードシリーズの勝者と対戦する。





























【動画】逆方向へ！大谷翔平、レギュラーシーズン最終戦の安打がこちら

MLB Japanの公式Xより













⚾ 大谷翔平 逆方向へのヒット！



シーズン最終戦を3打数1安打で終え

NLDSから始まるポストシーズンの戦いに向かいます🔥

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【了】