







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズは27日、水谷瞬外野手が大阪市内の病院で検査を受け、左第二中手骨骨折と診断されたことを発表した。試合復帰まで約3〜4週間の見通しとなっている。



水谷は前日26日のオリックス・バファローズ戦に出場したが、4回の第2打席で死球を受けて途中交代。その後、同日に大阪市内の病院で検査を受けていた。



水谷は2024年に現役ドラフトで福岡ソフトバンクホークスから日本ハムへ移籍すると、一気にブレイク。同年の交流戦では全18試合に出場し、打率.438、3本塁打、13打点を記録し、交流戦歴代最高打率でMVPに輝いた。



今季はここまで62試合に出場し、打率.239、6本塁打、23打点、2盗塁を記録。直近では9月22日の楽天戦で本塁打を放つなど、要所で結果を残していた。ファームでも今季18試合で打率.328、7本塁打、14打点を記録している。



クライマックスシリーズ（CS）進出を決めている日本ハムだが、水谷のCS出場は絶望的となった。















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