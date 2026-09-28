







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーの舞台から長らく遠ざかっている選手がいる。5月末から3Aに降格しているキム・ヘソン内野手もその一人だが、ポストシーズンのロースター入りへ向けアピールを見せているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のキムはメジャーでは43試合、打率.259、1本塁打、11打点、マイナーでも85試合、打率.262、3本塁打、31打点と今一つ安定感を欠いている。デーブ・ロバーツ監督もこの点を問題視しており、「アレックス・フリーランド内野手が見せてくれている打席の内容は非常に良い。ヘソンに関しては、とにかく安定したものを見つけて、継続的に結果を出すことだ。率直に言えば、彼は本来できるほど安定したプレーができていない」と苦言を呈したことが伝えられていた。



そのキムについて、同メディアは「水曜日夜に行われたパシフィックコーストリーグのチャンピオンシップシリーズ第2戦で4打数2安打を記録した。前日の試合でも4打数2安打、2得点を記録しており、打撃面で安定感を欠くシーズンが続く中、状態が上向いていることを示している」と言及している。



レギュラーシーズンでは存在感を発揮できなかったキムだが、ポストシーズンで逆襲を見せるという展開は果たしてあるのだろうか。











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