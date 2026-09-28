○ ブリュワーズ 6－4 カージナルス ●

＜現地時間9月27日 アメリカンファミリー・フィールド＞

ミルウォーキー・ブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（24）が現地時間27日、本拠地でのレギュラーシーズン最終戦に先発登板。6回途中無失点の投球で今季16勝目を挙げた。

この日のミジオロウスキーは最速102.7マイル（約165.3キロ）の剛速球を中心に68球で5回1/3を投げ、2被安打、2四球、5奪三振、無失点。現地8月15日から負けなしの5連勝で2年目シーズンを完走した。

今季30先発で16勝5敗、174回2/3を投げ、MLB全体トップの防御率1.80、252奪三振を記録。WHIP0.80、被打率.157もトップの数字を残した。現地6月26日のカブス戦では先発投手史上最速の105.5マイル（約169.7キロ）、年間でもフォーシームの平均球速100.6マイル（約161.9キロ）を計測と、大ブレークの1年となった。

ブリュワーズは球団史上最多勝利の記録を103勝に伸ばし、ポストシーズンは第1シードとして地区シリーズから登場。ワイルドカード1番手のパドレス、同2番手カブスの勝者と対戦する。