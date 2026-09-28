阪神は28日、岩貞祐太投手が今季限りで現役引退すると発表した。

岩貞は13年ドラフト1位で阪神に入団し、1年目の14年にプロ初勝利を挙げると、3年目の16年に自身初の二桁勝利（10勝）、規定投球回（158回1/3）に到達。20年からはリリーフに配置転換し、リーグ優勝した23年には50試合に登板し、1勝24ホールド、防御率2.70の成績を残した。

昨季も29試合に登板したが、今季は1試合の登板にとどまっていた。通算304試合に登板して、43勝44敗59ホールド、防御率3.56。