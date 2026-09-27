ロッテは27日、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」の2027年度新メンバーオーディションの募集開始を発表した。

2027年4月2日時点で満18歳以上の女性など、応募資格を満たした方を対象として、27日12時00分から10月9日23時59分まで一次審査（書類審査）のWEBエントリーを受け付け。通過された方はZOZOマリンスタジアムでの二次審査（実技審査）へ進み、さらに二次審査を通過した方を対象としたオンラインでの最終審査（WEB面接）を実施して、新メンバーを決定する。

「M☆Splash!!」は、ファンの皆さんと一緒にマリーンズを応援し、ダンスパフォーマンスや演出への出演を通して球場を盛り上げる球団公式チアパフォーマー。学校訪問やボランティア活動といった地域貢献活動にも参加し、チームだけでなく千葉県全体を盛り上げる存在を目指して活動している。

▼ 2027年M☆Splash!!新メンバーオーディション概要

応募方法：球団ホームページの応募フォームからエントリー

※WEB応募のみ

応募期間：2026年9月27日12時00分～10月9日 23時59分

一次審査・書類審査：合否に関わらず10月19日までにオーディション係からメールにて連絡

二次審査・実技審査：10月30日、31日、11月1日のいずれか1日程に参加。（会場：ZOZOマリンスタジアム）

最終審査・WEB面接：11月3日、4日のいずれか1日程に参加。（オンライン／Zoomにて実施）

合格発表：11月11日までにオーディション係からメールにて合否結果を連絡

※応募資格やオーディション詳細については球団ホームページにて