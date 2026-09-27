







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、右肘故障により戦線離脱中のダルトン・ラッシング捕手が、日本時間26日から復帰することが明らかとなった。ポストシーズン前に戻ってこられたが、故障はなかなか根深いようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ラッシングは右肘靭帯の軽度断裂から同2日に復帰したが、同7日に右肘違和感により再離脱。そこから3週間が経とうとする中、デーブ・ロバーツ監督は同25日の試合前にラッシングの復帰を明かしている。



同メディアは「当初の報道では、右肘靭帯の部分断裂に焦点が当てられていた。しかし、彼が最近、ロサンゼルスタイムズのマディー・リー氏に明かしたところによると、それは2022年から抱えてきた既存の故障だったという。実際に彼を戦列から離脱させているのは屈筋の肉離れだ。ポストシーズンが目前に迫る中、彼はまだチームに貢献できる選手として復帰することを望んでいる」と言及。



続けて、「また、オフシーズンの手術も回避したいと考えている。彼は『注射を受けた後の状態を考えると、まだ手術は回避できると自信を持っている。2度目に痛めた時は、感覚としては7対3くらいで、ほぼ間違いなく手術が必要になると思っていた』と語った」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】