◆ 平石氏「両チームともロッテ戦が多い、ロッテ今いいんでね…」

パ・リーグ2位の西武は27日、楽天に3－2で勝利。一方3位の日本ハムはロッテに1－6で敗れ、両チームのゲーム差は「1.5」に広がった。

西武は残り4試合、日本ハムは残り2試合となる中での2位争い。27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・坂口智隆氏が「日本ハムが残り2試合連勝しても、西武は5割でいい。今日の日本ハムの負けはやっぱり痛かったですね」と語ると、解説の平石洋介氏は「もうかなり痛いと思います。残り3試合全部勝たないといけなかったと思うので、本当に痛いと思う。西武は残り試合で楽天戦とオリックス戦があるが、両チームともロッテ戦が多いんですよ。ロッテ今いいんでね、最後まで分からないですけどね」と分析した。

もう1人の解説・齊藤明雄氏は「ロッテ戦が2試合ずつ残っているでしょう。ロッテって意外と最後まで諦めないんですよ。順位は決まっているんだけど最後まで勝つという気持ちでやるので、これを落としてしまうと両チームとも苦しいかなという感じがしますね」と、2位争いの鍵を握るロッテに言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』