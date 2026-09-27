







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝や右上腕二頭筋、右腕、首の問題による負傷者リスト（IL）入りを経て戦列に復帰した。球団は休養によって状態が改善したことを何よりの収穫と捉え、ポストシーズンへ向けて実戦でのリズムを取り戻すことを期待している。米メディア『ドジャー・ブルー』のマット・ボレリ記者が9月25日（日本時間26日）に報じた。



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大谷は故障の影響で4試合連続欠場した後、1試合だけ出場したものの、再び戦列を離れて15日間のIL入りとなった。本人は今季について「残念ではあるが、振り返った時に学びの経験として、来季の改善につなげたい」と話している。



また、大谷は故障を打撃不振の言い訳にはせず、身体に問題を抱えていてもスイングの修正に対応できるだけの経験が自分にはあるとの考えを示した。



一方で、投手としての調整によって打者として出場できなくなる事態だけは避けたいと考えていたという。結果的に一定期間の休養を取ることになったが、デーブ・ロバーツ監督は残りのシーズンを戦うために特別な調整を行う必要はなかったとの見方を示した。



大谷の状態について、アンドリュー・フリードマン編成本部長は「重要なのは、彼の体調がどれほど良くなったかということだ。今は実戦レベルの打席をこなしながら、その状態を維持していくことが課題だ」と言及した。



大谷がポストシーズン前に復帰できたことは、チームにとって大きな意味を持つ。しかし、離脱前に不振に陥っていたこともあり、今は慎重に状態を上げていくことが大切だ。











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