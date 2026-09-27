







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間24日、大谷の復帰に伴い、ホスエ・デポーラ外野手がマイナー降格となった。結果を残しながらの降格は驚きを呼んだが、デーブ・ロバーツ監督はポストシーズンでも使えると評価しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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デポーラは2Aで27本塁打を放つなど活躍していた中、同12日に3Aを飛び越えてメジャーへ昇格。そこから約2週間で降格となったが、この間は11試合、打率.323、1本塁打、7打点といった数字を残した。



同メディアは「表面的には、彼が昇格直後から結果を残し、チームに活気をもたらしていたことを考えると、ロースター外は多少意外な判断だった。しかし、ロバーツ監督はまったく異なる見方を示した」と言及。



続けて、「元々、大谷が戻ってきたらマイナーに戻すという考えだったが、彼は与えられた期間に期待以上の素晴らしい活躍をしてくれた。また、このタイミングにしたことで、ポストシーズンに彼を戻せる可能性も生まれる。彼は候補の一人だし、それに値するだけのものを自分で勝ち取った。火曜日の夜、彼にもそう伝えた」という同監督のコメントを伝えている。











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