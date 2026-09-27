







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの佐藤輝明内野手は26日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・三塁」でスタメン出場。2回の守備で好プレーを披露した。



阪神が2-0とリードして迎えた2回裏。1死一塁からDeNA・古市尊が三塁方向へゴロを放つと、佐藤が飛び込んで捕球。その後に迷わず二塁へ送球して一塁走者の蝦名を封殺した。



好判断でアウトを奪うと、マウンドの才木浩人もグラブをたたいて拍手。横浜スタジアムの阪神ファンからは”テルコール”も沸き起こり、好守を称えた。



佐藤は守備だけでなく、打撃でも存在感を示した。初回に中犠飛で先制点を挙げると、6回には左翼線への二塁打。さらに7回には石田健大の初球のカットボールを捉え、右中間スタンド上段へ今季37号ソロを放った。この一発で2年連続となるシーズン100打点に到達した。



阪神は大山悠輔の4安打4打点の活躍もあり、DeNAに8-3で勝利。先発の才木は5回4安打3失点（自責点1）で今季10勝目を挙げ、チームの優勝マジックは「4」となった。

































【動画】才木も拍手！佐藤輝明のダイビング好捕がこちら

DAZNベースボールのXより













素早い反応



佐藤輝明 好フィールディング

才木浩人も拍手で応える👏



⚾️DeNA×阪神

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【了】