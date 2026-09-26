ロッテの高野脩汰が27日の日本ハム戦に先発する。

高野は球団を通じて「前回登板ではホームランを打たれての複数失点となってしまったのでそこをケアしながら投げていきたいと思っています。バッター1人1人アウトを取っていく意識で、ひとつでも多く、1人でも多くアウトを取れるように頑張ります」とコメント。

高野は今季ここまで30試合に登板して、3勝4敗4ホールド、防御率3.00。日本ハム戦で先発するのは今季初となる。