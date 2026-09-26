● パドレス 4－11 ダイヤモンドバックス ○

＜現地時間9月25日 ペトコ・パーク＞

アリゾナ・ダイヤモンドバックスが2桁得点の大勝で6連勝。ラーズ・ヌートバー外野手（28）は「1番・左翼」で先発出場し、8号本塁打含む3得点で打線を牽引した。

ヌートバーは初回の先頭打者として第1打席に立つと、先発右腕マイズの試合開始第1球をいきなり右翼スタンドに運び、8号先制ソロ。この一発を皮切りに初回から3点を先制した。

3回表にはノーラン・アレナドが30号ソロが飛び出すなど、初回から4イニング連続得点。4回表は四球出塁のヌートバーがガブリエル・モレノの適時打でホームに生還し、7対2とリードを広げた。

ヌートバーは6回表にも二死走者無しから四球を選んで満塁のチャンスを作り、ヘラルド・ぺルドモの3点適時二塁打をお膳立て。この試合3打数1安打、1打点、3得点、2四球の活躍を収め、今季成績を打率.241、8本塁打、32打点、OPS.728とした。

カブスとパドレスが既にワイルドカード獲得を決め、同3番手のフィリーズもポストシーズン進出マジックを「2」としている中、ダイヤモンドバックスが今季初の6連勝。3連敗と足踏みが続くフィリーズまで1ゲーム差に迫っている。