● ジャイアンツ 0－2 ドジャース ○

＜現地時間9月25日 オラクル・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースが今季最終シリーズの初戦に完封勝利。大谷翔平投手（32）は「1番・指名打者」でフル出場したが、4打数無安打。佐々木朗希投手（24）は2番手としてリリーフ登板し、1回無失点に抑えた。

ジャイアンツ先発は新人右腕マルテ。初回の第1打席はカウント2-2から外角の際どいフォーシームを見送るも、ABSチャレンジによってストライクに覆って見逃し三振。2回表の第2打席はカウント1-1から内角低めのスライダーを捉えたが、鋭い当たりの一ゴロに終わった。

5回表、一死一塁での第3打席はカウント2-2から外角低めボールゾーンに沈むスプリットに手を出し、空振り三振。8回表、4番手右腕スミスに対する第4打席でも見逃し三振に倒れ、今季打率.276、OPS.895に低下した。

2点リードの8回裏に登板した佐々木は最速100.5マイル（約161.7キロ）を計測し、2度の見逃し三振を奪うなど14球で三者凡退。現地22日の復帰登板に続いて無失点リリーフを記録し、防御率4.52に低下させた。

ドジャースは2回表、テオスカー・ヘルナンデスの16号、アンディ・パヘスの22号とソロ本塁打2本で先制に成功。援護を貰った先発左腕タリク・スクバルはわずか75球で7回を投げ切って3被安打、10奪三振、無失点の快投。自身5連勝で今季12勝目を挙げた。