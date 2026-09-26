「間違いなく安心できるだろう」ドジャース・佐々木朗希、リリーフ転向だ…

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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、負傷者リスト（IL）からの復帰後にブルペンへ回る見通しとなった。先発では課題を残している一方、ポストシーズンでは救援として大きな戦力になれるとの見方が出ている。米メディア『ファンサイデッド』のジェイク・エルマン記者が言及した。



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デーブ・ロバーツ監督は、佐々木が復帰後にリリーフとして登板する方針を明らかにしている。これにより、2年連続でポストシーズンをブルペンで迎える可能性が高まった。



佐々木はシーズン中盤以降に調子を上げつつあるが、制球面には依然として課題が残る。38回1/3で15個の四球を与えており、球数が増えることで長いイニングを投げ切れない場面が目立った。



実際、今季22試合の先発登板のうち6回を投げ切ったのは7試合にとどまっている。この現状を踏まえればブルペンの一角としてポストシーズンに臨むのは正しい判断だろう。



注目の集まる佐々木の起用について、エルマン氏は「もしかしたら、彼は再びドジャースのポストシーズンにおける秘密兵器になるかもしれない。苦境に立たされているエドウィン・ディアス投手よりも、佐々木の方が間違いなく安心できるだろう」と言及した。



佐々木は昨季のポストシーズンで安定した投球を披露した。ドジャースの先発投手陣には山本由伸投手をはじめとする豪華なメンバーが揃っているため、今季もブルペンからの起用が最も理にかなっているだろう。











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