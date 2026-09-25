







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、右上腕二頭筋と左膝の負傷からの復帰へ向けて順調に前進しており、サンディエゴ・パドレス戦で復帰する可能性が高まっている。復帰後はポストシーズンへ向けて実戦感覚を取り戻すため、残された試合すべてで起用される見通しだ。スペイン紙『マルカ』のホセ・ロドリゲス記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は8日（日本時間9日）に遡って15日間の負傷者リスト（IL）入りとなっており、最短で23日（同24日）に復帰可能となる。ドジャースはすでにポストシーズン進出を決めており、現在は3年連続のワールドシリーズ進出を目指している。



デーブ・ロバーツ監督は、大谷の状態について順調に回復していると説明し、「次のシリーズで彼を見られる可能性は高い」と復帰が近いことを明かした。



大谷はすでに打撃練習の強度を上げており、実際の投手を再現する投球マシンを相手に30〜40スイングを行った。さらには走塁練習もこなし、実戦復帰へ向けて段階を進めている。



復帰が近づく大谷だが、ロドリゲス氏は「彼はマイナーリーグでのリハビリ試合も行わない見込みだ。3Aのレギュラーシーズンは日曜日に終了するため、ドジャースには実戦形式の打撃練習を行える余剰投手がいない」と言及した。



大谷の戦列復帰をチームやファンが心待ちにしているのは言うまでもない。しかし、復帰を急ぐあまり実戦感覚を取り戻せないまま精彩を欠く状態が続いてしまっては、本末転倒となりかねない。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】